Cisco Poy substitueix Josep Esquius a la banqueta del PetroPintó Asfe

L'Asfe Sant Fruitós ha decidit fer alguns canvis en el seu sènior femení després del descens a Primera Catalana. El més important és a la banqueta, on el tàndem format per Josep Esquius i Miquel Ferrer no continuarà, i el seu relleu serà Cisco Poy, que el curs passat entrenava el Sant Jordi de Rubí a Segona Catalana. A més, Poy és un tècnic amb experiència, ja que anteriorment havia entrenat el JE Terrassa a Copa Catalu-nya, categoria a la qual intentarà tornar l'entitat santfruitosenca, que encara no ha definit la resta del seu equip tècnic.

Quant a les jugadores, continuen Cristina Moya, Alba Muns i Èlia Hinojosa, i el club està intentant renovar-ne dues més. També seran a l'equip Paula Orive i Anna Parcerisa, que el curs passat eren d'Erasmus a Eslovènia i Portugal, respectivament. D'altra banda, Aida Majó i Laura Martínez, que l'any anterior tenien fitxa del sènior B, passen definitivament a la primera plantilla.

En el capítol d'incorporacions només hi ha Marta Rodríguez, que durant tres anys ja va als equips base del club i el curs passat va jugar al Northeastern Junior College de Sterling, a l'estat nord-americà de Colorado.

Finalment, seran baixa tres jugadores: Queralt Pujol, que marxa als Estats Units; Mariona Teixidó i Berta Manuel, que marxa d'Erasmus. Cal recordar que la interior nord-americana Mercedes Rogers ja va abandonar el club quan faltava un mes pel final de la temporada passada.