Aura Coronado és la 21a en la combinada d'alpí en línia

Aura Coronado, l'esportista de 14 anys de Castellar de n'Hug, va fer ahir el seu debut al Mundial d'esquí en línia, inclòs als World Roller Games. En l'especialitat de la combinada, i en el traçat que es va establir al passeig del Migdia, al parc de Montjuïc de Barcelona, la berguedana es va classificar la 21a de 49 participants. Avui, Aura Coronado competirà en la prova de gegant, demà serà en eslàlom i acabarà la seva participació en la de paral·lel, divendres.

La seva companya a l'equip del May Luengo, la cervellonenca Anna Borràs, establerta també a la Cerdanya, va ser setzena. I les altres representants espanyoles es van situar de la següent manera: 13a Clàudia Arias, 14a Núria Requejo, 17a Irene García i 20a Olatz Suárez.

El domini alemany en el podi va ser aclaparador, amb or per a Mona Sting, seguida a la general de la combinada per dues de les seves compatriotes, Elea Börsig i Manuela Schmohl. En la categoria masculina, el triomf va ser també per a un alemany, en aquest cas Moritz Doms, davant de Joerg Bertsch i Sven Ortel, que va ser campió del món el 2017.

En el torneig d'hoquei patins, en categoria masculina, Espanya va acabar la primera fase amb la seva tercera victòria, un 6-2 sobre Angola, a Vilanova i la Geltrú. Edu Lamas, jugador del Liceo amb arrels surienques, aquest cop no va marcar. L'adversari als quarts de final sortirà del vencedor del partit que han disputar avui les seleccions de Colòmbia i Suïssa.