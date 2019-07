«L'acollida i el tarannà de la gent fa únic el torneig»

Riola és un petit municipi de la Ribera Baixa (València) amb una acreditada passió per l'handbol. Josep Hervás, de 60 anys, coordinador esportiu i tècnic del sènior femení del Club Handbol Riola, serà, un estiu més, al Torneig Internacional de Sant Esteve. Una cita ineludible per a les jugadores del club valencià des de fa dues dècades.



La fidelitat del Club Handbol Riola amb la Sanes Cup és encomiable i inusual.

Quatre o cinc anys després de fundar el club, és a dir, ara fa una vintena d'estius, vam venir per primera vegada. El torneig i la seva gent ens van impactar de tal manera que no hem pogut deixar de venir. I això que vam prendre part en altres tornejos durant dos o tres anys, com el Torneig Internacional Jesús Pereda de Santander, però enlloc ens hem sentit com a Sant Esteve.

Què troben al Baix Llobregat que no veuen a cap altre lloc?

L'acollida i el tarannà de la gent de Sant Esteve Sesrovires fa únic el torneig. Ens complau la companyonia dels sesrovirencs, el poble i els seus paisatges, la bona organització, les facilitats que et donen, la familiaritat.

Com és que l'handbol ha arrelat tant en un municipi de 1.800 habitants com Riola?

No ho sé! Potser hi ha algun component genètic, ja que anys enrere Riola havia tingut un equip masculí. Ara en fa 25, un grup de xiquetes va començar a practicar aquest esport i em van enredar per fer-los d'entrenador, ja que la meva filla hi jugava i jo ho havia fet al Maristes d'Algemesí. Riola és l'única població de la comarca, inclosa la capital, Sueca, que té un club d'handbol.

Un club abocat en la promoció de l'handbol femení.

A hores d'ara tenim set equips. El benjamí i l'aleví són mixtos. Disposem d'equips femenins de totes les categories d'edat, des de l'infantil fins al sènior femení, que ara juga a Primera Territorial, però que havia competit a Segona Nacional. A més, hem conformat un infantil masculí.

Enguany, només assisteixen al torneig amb el sènior femení, però abans de la crisi duien fins a sis equips a Sant Esteve.

Riola és un poble jornaler, de treballadors de l'horta. La crisi econòmica va afectar l'economia de moltes famílies i vam haver de renunciar a venir amb els equips formatius. A més, no disposem de pavelló. Juguem i entrenem en una pista descoberta.