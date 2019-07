La manresana Estel Puiggròs, eliminada als quarts de final

La selecció espanyola femenina de categoria sub-18 va caure ahir en el partit de quarts de final en el campionat d'Europa que es juga a Sarajevo. L'equip de la manresana Estel Puiggròs va cedir davant d'Itàlia per 76-63. Fins al descans hi va haver igualtat en el marcador (34-32) però el matx es va començar a trencar al final del tercer quart (59-52). Puiggròs, jugadora del Segle XXI, va estar 9 minuts en pista, anotant 5 punts (0/2 en tirs de dos, 1/4 en triples) i va atrapar 2 rebots. Per Espanya, la màxima anotadora de l'equip va ser Raquel Carrera (20).