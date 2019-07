Alp acull amb èxit la quarta edició del Festival Motorsport

Javier Villa va guanyar per segon any consecutiu la Pujada a Alp 2500, prova puntuable per a l'estatal

Javier Villa va guanyar per segon any consecutiu la Pujada a Alp 2500, prova puntuable per a l'estatal JOSEP MARíA MONTANER

La localitat d'Alp (Cerdanya) va ser l'amfitriona de la quarta edició del Festival Motorsport Alp 2500, un dels esdeveniments de motor en muntanya més importants que se celebren durant la temporada d'estiu. Durant els dos dies de festival es van dur a terme una gran quantitat d'activitats als aficionats, però la més destacada va ser la novena edició de la Pujada a Alp 2500, una prova puntuable pels Campionats d'Espanya de la Reial Federació Espanyola d'Automobilisme i també pel Campionat de Catalunya de Muntanya.

Després de tres pujades, Javier Villa (BRC B53) va guanyar per segon any consecutiu la prova més important disputada en el Festival Motorsport Alp 2500 en mantenir-se líder de la cursa durant les tres mànegues. Toni Ariete (BRC B53) era el segon classificat, mentre que el tercer lloc era per a Arkaitz Ordoki (BRC B49). Respecte al Campionat de Catalunya de Muntanya, el guanyador de la Categoria 1 va ser Ramon Plaus (Silver Car S3), mentre que Jordi Gaig (Porsche 911 GT3) celebrava la victòria de la Categoria 2. Ramon Arqués (Peugeot 205 GTI) va obtenir la Regularitat Sport i Jaume Tobella (Porsche 911) va aconseguir la Regularitat Super Sport.

Una altra de les proves capdavanteres del festival va ser la quarta edició del Rallysprint de la Cerdanya, una prova que és puntuable pel Campionat de Catalunya de Regularitat RSS-RS i per al Trofeu de Rallysprint. L'equip format per Sergio Cruz i Luka Larrosa (Citroën DS3 N5) es va alçar amb la victòria absoluta en aquest 4t Rallysprint de la Cerdanya, després d'haver dominat tots els trams durant la prova, i va aconseguir arribar amb 51'' sobre els segons classificats, Josep Traserra i Ramon Abad (Porsche 977 GT3 Cup Rallye) i 1'13''5 sobre Salvador Canals i Alfonso Rodríguez (Porsche 996 GT3). Respecte a la Regularitat, que també era part d'aquesta prova, els germans Oriol i Eduard Aymerich (Toyota Supra), van ser els absoluts líders de la Regularitat Sport i a la Regularitat Super Sport Xavier Domingo i Marcos Rivero (Porsche 911), protagonitzaven el calaix més alt del podi. Alp Legend també és part del Festival, composta per cotxes construïts fins el 1999 i prèviament seleccionats per Cerdanya Racing. Entre els participants hi havia l'Abadal-Buick de 1917 d'Antonio Zanini, així com els BMW de Joan Vinyes i Xavi Riera.

Un clima incert, amb opcions de tempesta durant tot el dia, només va veure caure la pluja al migdia, la qual cosa va permetre als assistents gaudir del parc tancat dels cotxes participants en la pujada a primeres hores del matí, i posteriorment la concentració de cotxes clàssics al costat de les muntures del Club Subaru España i la 2a ECO Trobada.

Aquest darrer esdeveniment presentava un total de 14 cotxes responsables amb el medi ambient, on es van reunir mecàniques com BMW I3S, Volkswagen e-Golf, Tesla Model 3, Renault Zoe, Kia e-Niro, i la gran novetat en aquesta edició, el nou Audi Q7 e-Tron. Tots els cotxes van tenir a disposició 2 punts de recàrrega.