Neymar es reincorpora a la concentració del PSG amb el seu futur en l'aire

Neymar es va reincorporar ahir a la concentració del Paris Saint-Germain després de la polèmica sorgida fa dues setmanes quan el brasiler, amb el seu futur a l'aire i amb molts rumors d'un possible retorn al Barça, no es va presentar a entrenar el dia que els jugadors del conjunt francès havien de tornar-hi. L'entorn de Neymar va al·legar que ja estava pactat, a causa de la seva lesió, que tornaria a la disciplina del PSG el 15 de juliol, ahir, i així ho va complir el brasiler.

Neymar també es va trobar ahir per primera vegada amb el nou director esportiu del club, Leonardo, qui segons Le Parisien el va amenaçar amb sancions per la seva impuntualitat al dia d'arribada als entrenaments. Entre tot el rebombori de la tornada de Neymar a París, el programa de televisió brasiler Aqui na Band (UOL Esporte) va denunciar ahir el robatori d'una entrevista amb el futbolista del PSG. El reporter Joao Paulo Vergueiro va explicar que els van forçar el maleter del cotxe després de gravar la segona entrevista en què Neymar revelava «informacions importants sobre el seu futur que volia aclarir», i han perdut tot el material. Tanmateix, des del programa Oh My Goal van oferir les imatges de l'entrevista, gravades amb les seves càmeres.