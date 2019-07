L'Escola de Porters del Bages va tancar amb èxit el seu onzè campus d'estiu

L'Escola de Porters del Bages ha dut a terme l'onzena edició del seu campus d'estiu, a Callús. Un any més, ha destacat l'alta participació de porters i porteres d'arreu de Catalunya que, tot i les elevades temperatures, s'han esforçat de valent per treballar durant tres setmanes. Per a molts d'ells era la primera vegada que assistien a l'escola i ja han reservat una plaça per al proper curs, que començarà la darrera setmana del mes de setembre. Els participants van treballar amb molta intensitat els diferents aspectes d'un porter.

A banda de l'equip directiu i tècnic (Josep M. de Dios, Albert Plans i Fulgencio Díaz) i del recuperador esportiu (Carlos Sánchez), la resta d'integrants de l'equip tècnic del campus va estar format per entrenadors que en el seu moment van ser alumnes de l'escola, alguns encara en actiu a Tercera Divisió i a Segona i Tercera Catalana: Germán Comas, Lluís Salvador, Lluís Martínez, Marc Zumajo, Òscar Pulido i els ajudants Jordi Lluch i Quim Pujol.

Com ja va sent habitual els darrers anys, l'últim dia van gaudir fent batalles de porters no competitives entre ells. En finalitzar van rebre un diploma personalitzat de la mà de lalcalde de Callús, Joan Badia, i de l'equip directiu de l'Escola de Porters del Bages.