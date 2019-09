El Manresa i l'Igualada tenen el repte de puntuar en dues difícils sortides

El ritme competitiu de la Tercera Divisió és exigent i no s'atura per la Diada. Per tant, avui, Centre d'Esports Manresa i Club de Futbol Igualada disputen la tercera jornada de lliga, en què tant manresans com igualadins encaren el repte de dues complicades visites als feus del Sants i del Castelldefels, respectivament.

El Manresa d'Andreu Peralta serà el primer de jugar. L'equip de la capital del Bages s'enfrontarà, a partir de les 12.15 hores, al Sants. Els santsencs afronten la segona temporada consecutiva a Tercera Divisió, després de segellar la permanència amb solvència el curs passat, amb 43 punts, tot i ocupar la dissetena posició final.

L'adaptació dels jugadors de Henry Tito Lossio a les reduïdes dimensions del seu terreny de joc i la compenetració d'un grup de futbolistes compromesos amb l'equip i amb el barri són dos dels principals arguments d'un conjunt que, en la primera jornada, al camp de l'Energia, va derrotar amb contundència el CF Peralada (4 a 2), amb gols de Juli Berenguer, Josele, Guillermo i Sergio Navarro. Diumenge, al Municipal de Ca n'Anglada de Terrassa, els barcelonins van perdre contra el CP San Cristóbal (2 a 1).

El partit d'avui hauria de ratificar la perillositat dels blanc-i-vermells com a visitants. De moment, l'equip d'Andreu Peralta ha mostrat evidències de sentir-se més còmode quan pot parapetar-se rere el seu sòlid entrallat defensiu i treure rèdit de la verticalitat dels seus futbolistes en atac.

El tècnic surienc va emfatitzar, ahir, que «el Sants és un rival molt complicat i molt competitiu. Es tracta d'un equip molt agressiu i intens. Segur que ens exigiran molt, sobretot en accions de contacte i en les segones jugades». En conseqüència, per a Andreu Peralta, «si volem treure quelcom de positiu del partit, haurem de jugar amb la seva mateixa agressivitat i intentar imposar-nos en aquestes segones opcions». El Manresa disposa de tots els jugadors amb l'excepció del migcampista senegalès Samba Ndiaye, pendent de tràmits administratius per ser inscrit. El central francés Florent Pierre Reverdy podria reaparèixer.



Competir i puntuar, reptes blaus

El calendari no ha estat benèvol amb l'Igualada de Moha, que a la tarda (18.30 hores) jugarà contra el Castelldefels de Miki Carrillo al municipal dels Canyars. Els mariners van ser setzens la temporada passada, amb els mateixos punts que el Sants (43) i, aquest curs, sumen, de forma provisional, els tres punts del partit que els hauria d'haver enfrontat al Reus en la primera jornada i que no es va jugar per incompareixença dels roig-i-negres. L'equip del Baix Camp va ser exclós ahir, oficialment, de la competició. Diumenge, al camp de la Pobla de Mafumet, els del Baix Llobregat només van cedir per un mínim 1 a 0. No en va, Miki Carrillo ha reforçat l'equip amb futbolistes com el veterà porter Toni Texeira (FE Grama). A més de les baixes del capità David Baraldés i de Goran, Moha difícilment podrà alinear Òscar García, que dissabte, a les Comes, es va haver de retirar per lesió.