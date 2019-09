El Barça, satisfet per les paraules de Messi en l'entrevista de l'Sport

L'entrevista concedida per Leo Messi al diari Sport i publicada aquest dijous pels mitjans de Prensa Ibérica, entre ells Regió7, ha tingut un ampli ressò mundial i ha estat una de les qüestions que se li han plantejat, aquest matí, al portaveu del FC Barcelona, Josep Vives, quan ha comparegut per donar detalls de l'Observatori Blaugrana que analitza periòdicament l'impacte i repercussió del club. Vives ha manifestat que no hi ha discrepàncies entre el que diu Messi i el que pensa el club: "Està en la línia del que pretèn el Barça, estem satisfets amb la seva entrevista. Fa unes valoracions positives i transparents del present i del futur. No veig cap pols ni res per l'estil. L'entrevista és positiva, hi expressa opinions raonades, argumentades i respectuoses. Sentim l'orgull de tenir jugadors que s'expressen d'aquesta manera. És la nostra opinió". Leo Messi, que l'octubre farà 32 anys, manifesta que "el Barça és casa meva, i no me'n vull anar. però vull guyanyar". Sobre el frustrat fitxatge de Neymar declara que "m'hauria encantat que vingués. Sincerament no sé si el Barça va fer tot el possible per al seu retorn però és cert que negociar amb el PSG no és fàcil".

Vives ha afegit que "em dóna la impressió que els canals de comunicació entre Messi i el club funcionewn perfectament. Hi ha una proximitat entre les persones i no hi ha cap llunyania. Quan es parlin les coses, segur que el Leo parlarà amb qui hagi de parlar". Davant les nombroses preguntes i repreguntes dels periodistes, el portaveu del Barça ha argumentat que "Messi expressa amb una naturalitat tremenda el que tothom expressa. El seu és un missatge d'ambició molt interessant. És el que tots volem. És un desig molt natural i per aquest motiu reforcem la nostra plantilla. Creiem que tenim millor plantilla que la temporada passada".

Sobre les dades de l'Observatori Blaugrana del mes d'agost, Vives va destacar que la satisfacció general dels socis continua sent molt elevada, amb una nota global de 7,3 sobre 10. Un 78,4% dels socis continuen mostrant-se il·lusionats amb el projecte de l'Espai Barça, amb una mitjana de 3 sobre 4