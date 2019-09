Celades enceta un nou capítol com a tècnic del València

Tot i el gran terratrèmol que va causar dimecres l'acomiadament de Marcelino Garcia Toral com a tècnic del València, el nou entrenador, Albert Celades, ja es va posar en marxa ahir com a tècnic del club i va encetar un nou capítol en la seva trajectòria professional. El tècnic català va parlar per primera vegada amb l'equip tècnic del València que formava part del cercle de confiança de Marcelino, però que, a priori, continuarà treballant pel club valencià. L'exseleccionador d'Espanya sub-21 ha arribat al club amb només dos ajudants per al seu cos tècnic: Óscar Álvarez com a segon i Javier Miñano com a preparador físic.