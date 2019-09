El CG Puigcerdà debuta a la lliga a la pista del vigent campió, el Txuri Urdin

L'equip sènior del CG Puigcerdà debutarà avui dissabte a casa del campió de les tres darreres edicions de la lliga i màxim favorit una temporada més, el Txuri Urdin de Sant Sebastià. Els ceretans disposaran de la participació de diversos jugadors de l'equip sub-20. Salva Barnola tindrà fins a vuit baixes, dels components de la plantilla sènior, entre sancionats, lesionats i per motius personals. Per tant, un equip amb menys experiència però que intentarà plantar cara jugant les seves cartes. El Txuri Urdin ha incorporat un davanter i un segon porter que l'any passat jugaven a França, i comptaran amb Patrik Fuentes, un dels millors davanters de la lliga. Els bascos surten com a clars favorits en espera de veure el nivell del FC Barcelona, que a priori sembla el rival dels bascos aquesta temporada. L'equip sub-20 del CG Puigcerdà també debutarà avui a la pista txuriurdin.