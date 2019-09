Viñales aconsegueix la 'pole' a San Marino

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) el primer en la cursa de Moto GP en el Gran Premi de San Marino que aquest diumenge es disputa al circuit "Marco Simoncelli" de Misano Adriatico. El pilot de Roses ha tret els honors d'aconseguir la primera "pole" de Moto GP a Pol Esparagró sobre la seva KTM RC 16.



Espargaró ha aconseguit la segona posició final, malgrat començar la sessió amb la seva moto parada al final del carrer de tallers, superat "in extremis", per Maverick Viñales, que va fer bones les apostes que donaven com a favorits els pilots de Yamaha, tot i que el de KTM ha protagonitzat els millors entrenaments oficials del fabricant austríac.





Pol Espargaró ha superat un dels favorits, com era el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que ha quedat tercer.Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) i l'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) han tornat a erigir-se en protagonistes a l'uníson per una controvertida última volta en què tots dos s'han acabat molestant i superant per no aconseguir absolutament res positiu amb aquestaa situació.Malgrat que va aconseguir el millor temps en els quarts entrenaments lliures, Marc Márquez ha protagonitzat una caiguda sense conseqüències al revolt vuit que li ha fet perdre un temps important en no aconseguir arrencar la seva moto fins que Fonsi Nieto ha aconseguit empènyer-lo amb la moto amb la qual estava per la pista observant les evolucions dels seus pilots.El cert és que els comissaris de pista no s'han esforçat gaire per ajudar-lo. Cal recordar que el circuit és "Territori Rossi" i les tibantors entre tots dos es traslladen sense cap dubte a aficionats i auxiliars de pista.En qualsevol cas el pilot de Repsol Honda ha aconseguit arrencar novament la seva moto i tornar per un vial de servei fins a la pista per arribar fins al seu taller quan ja onejava la bandera de quadres de la quarta sessió de proves lliures a la recta de meta.Márquez ha acabat cinquè amb Rossi a la setena posició, mentre que els pilots de Suzuki, Alex Rins i Joan Mir han acabat en la novena i desena posició.