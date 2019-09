Ricky Rubio lidera cap a l'or davant la impotència argentina

La selecció estatal ha coronat un mundial de bàsquet amb una darrera setmana brillant amb una victòria incontestable davant l'Argentina de Luis Scola, que en la final d'avui a Pequín s'ha quedat en només 8 punts. El treball de Pierre Oriola, el jugador del Barça que va passar tres anys de la seva formació al Nou Congost, ha estat molt important per frenar l'estrella de l'equip sud-americà. Un altre exjugador del Manresa, Sergi Llull, amb 15 punts, ha contribuït de forma molt efectiva al triomf. Els dos pilars de l'equip han estat, una vegada més, Marc Gasol (14) i Ricky Rubio, màxim anotador amb 20 que ha donat en aquest el pas definitiu per ser reconegut com una primera figura. El base del Masnou, amb tot mereixement, ha estat proclamat el millor jugador de la final i el MVP del torneig. Enorme i reconegut per tothom el treball de l'entrenador Sergio Scariolo, per la gestió del grup i per les seves variacions defensives que han conduït a l'èxit: ahir anul·lant Scola i en la semifinal remuntant un partit molt complicat davant Austràlia que va arribar a dominar per més de deu punts.

La final s'ha posat de cara per a Espanya des del principi, amb un 2-14 que ha obert Pierre Oriola i ha continuat amb un triple de Marc Gasol. Els de Sergio Hernández han reaccionat amb dos triples de Brussino, el nou jugador del Casademont Saragossa i s'han posat a només un punt (13-14). Però l'entrada de pau Ribas ha reactivat de nou a la selecció que s'ha beneficiat també de l'entrada de Llull per arribar amb un clar 14-23 al final dels primers deu minuts. Dos triples seguits de Rudy Fernández han eixamplat el marcador fins un 14-31, completant un parcial d'1-17 per als de Sergio Scariolo. Campazzo i Laprovittola han sortit al rescat per als argentins (21-31) però entre Llull i Willy Hernangómez, superant Scola, els espanyols han aconseguit tornar a escapar-se per arribar al descans amb un 31-43.

Domini espanyol, caràcter argentí

En els primers compassos del tercer quart, Espanya ha donat el cop definitiu amb els millors minuts ofensius de Juancho Hernangómez, que han servit per posar el 33-55, als cinc minuts de la represa. El primer punt de Luis Scola ha significat només per posar el 40-60 i aquest període s'ha tancat amb un 47-66. Només algunes pèrdues de pilotes, la grapa dels argentins i els punts de Gabriel Deck (que acabaria amb 24) van servir per posar una inceretsa a set minuts pel final (56-58) que va durar molt poc. Una cisrella de Ricky Rubio va aplanar el camí, i van arribar tot seguit un 2+1 de Llull i un triple de Juancho Hernangómez per posar el 59-76. Marc Gasol, amb els tirs lliures, va acabar d'embolicar el títol. El segon de la selecció i d'ell personalment que va ser en el 2006 al Japó, igual que el capità Rudy Fernández.

Fitxa Tècnica

75 ARGENTINA: Facundo Campazzo 11, Nico Brussino 8, Patricio Garino, Marcos Delía 2, Luis Scola 8 -cinc inicial- Tayavek Gallizzi, Nico Laprovittola 17, Gabriel Deck 24, Luca Vildoza 2, Máximo Fjellerup,Agustín Caffaro i Redivo 3.

95 ESPANYA: Ricky Rubio 20, Rudy Fernández 11, Juancho Hernangómez 11, Pierre Oriola 6, Marc Gasol 14 -cinc inicial- Pau Ribas 5, Víctor Claver 2, Willy Hernangómez 11, Sergi Llull 15, Rabaseda, Quino Colom i Beirán.

Àrbitres: Cristiano Maranho (BRA), Yohan Rosso (FRA) i Steven Anderson (EUA). Han eliminat per faltes a Brussino per Argentina i als espanyols Pau Ribas i Juancho Hernangómez.

Parcials: 14-23, 31-43 (descans); 47-66, 75-95 (final)

Incidències: Final del Mundial de Xina 2019 disputada al Wukasong Sports Center de Pequín davant 18.000 espectadors