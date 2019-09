Quan destacar en dues modalitats obliga a haver de triar-ne una

? Fins als 16 anys, Ariadna Ramos va compaginar la pràctica del futbol i la de l'atletisme. Les aptituds de la vilanovina la van situar en un atzucac l'estiu del 2010. «Com a saltadora de triple salt formava part de l'equip català que havia de prendre part a l'estatal per autonomies, competició en què tenia moltes possibilitat de fer la mínima per al mundial següent». D'altra banda, «el seleccionador estatal sub-17 de futbol m'havia inclòs a la preselecció per a l'Europeu». El tècnic va comunicar a Ariadna Ramos que la volia incloure en el grup definitiu. La coincidència de dates la va obligar a optar i el futbol va ser el gran damnificat.