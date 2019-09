Zidane es queixa de manca d'intensitat dels jugadors després de perdre a París

Zinedine Zidane, entrenador del Reial Madrid, ha mostrat el seu malestar per la derrota al camp del PSG (3-0) en el debut del seu equip en la Lliga de Campions, i per la forma en què es va produir. Al Parc dels Prínceps Zidane va dir, pocs minuts després de la desfeta, que «el que m'ha empipat més ha estat la intensitat». La manca d'intensitat, caldria afegir per reblar el sentit de les paraules del tècnic.

El 3-0 va ser un clar exemple del menfotisme dels madridistes en el camp. Els dos laterals del PSG, Meunier (l'autor del gol) i el valencià Bernat, es van passar amb tota tranquil·litat la pilota dins l'àrea abans d'afusellar Courtois. Els homes de Tuchel continuaven corrent i pressionant quan el Reial Madrid ja feia molta estona que havia abaixat els braços.

A Zidane li va molestar que els jugadors no anessin a totes en els uns contra uns, que els duels personals se'ls emportés gairebé sempre l'equip de París. «Quan hi ha una pilota dividida, sempre hi has de posar la cama, Nosaltres no hem entrat mai en el partit».

Una de les crítiques que va fer Zidane als seus homes va ser la desubicació de l'equip durant els 90 minuts. Di María, a més dels dos gols, va fer el que va voler i els espais que va obrir van ser molt ben aprofitats pels companys.

A més, al marge dels dos gols que van anul·lar al Madrid i un llançament de falta de Bale que va sortir a fora per ben poc, l'equip blanc no va llançar ni un sol cop entre els tres pals. No hi ha dades de cap altre partit de Champions del rei de la competició (13 títols) que hagi passat una cosa similar. Keylor Navas va tenir una nit tranquil·la i el triangle que van formar Hazard, Bale i Benzema va fracassar al Parc dels Prínceps.

Zidane es va doldre molt de la manca de ritme dels seus homes. En el tram final del partit, l'equip madrileny va ser del tot incapaç de posar un marxa més i provar de lluitar per la remuntada. Ben al contrari que el PSG, que, tot i tenir el resultat clarament a favor, no va aturar mai la pressió i va afegir un tercer gol al resultat. El Madrid haurà de fer un examen a fons de consciència per no repetir errades i una actitud tan passiva.