El Barça, l'Espanyol i el Betis són els tres més golejats

? Després de les 5 jornades de lliga disputades, el Barça és un dels equips que fins ara ha rebut més gols dels que disputen el campionat. Amb 9 en contra es troba amb les mateixes xifres que el Betis i que l'Espanyol que és a hores d'ara en posició de descens. El Barça ha rebut 4 gols al Camp Nou i 5 a fora. No n'ha rebut mai més de 2 però tampoc no ha deixat mai la porteria a zero