El Navàs s'endú el derbi comarcal contra l'Artés i suma la setena Copa Bages

El Club Bàsquet Navàs Viscola es va endur la 31a edició de la Copa Bages després de derrotar l'Artés a la final (65-71), en un matx jugat en un pavelló de Sant Fruitós ple de gom a gom i amb molts aficionats dels dos equips. Amb aquesta victòria, els navassencs sumen el setè títol al seu palmarès, després dels que van assolir els anys 1990, 1992, 1993, 1997, 1999 i 2003.

Els jugadors dirigits per Isidre Suau van sortir a la pista més encertats que el seu rival i al final del primer quart van aconseguir set punts de renda (18-25). En el segon hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb quatre punts de diferència per al Navàs (35-39).

En la segona meitat, els navassencs van clavar un parcial inicial de 0-8, amb triples de Yuste i Costa inclosos, i van obtenir un marge de dotze punts. Tot seguit, els homes de Jordi Estany van reaccionar amb contundència i es van situar per davant gràcies a un 13-0. Posteriorment, el Navàs va tornar a capgirar per entrar en els deu darrers minuts amb un lleuger avantatge (52-55). En aquests hi va haver un frec a frec constant fins als últims dos minuts, quan els navassencs van obtenir un marge de cinc punts i el van saber mantenir gràcies a la seva efectivitat des de la línia de tir lliure. En el partit pel tercer i quart lloc, el Granollers es va imposar al Club Natació Tàrrega per 83-78.