L'Hospitalet Bellsport serà el rival del Manresa FS a la Copa del Rei

Segons el sorteig que es va fer ahir al matí a les dependències de la Federació Espanyola de futbol, el Manresa FS jugarà a la pista de l'Hospitalet Bellsport la prèvia de la Copa del Rei 2019/20. Aquesta eliminatòria es disputarà, a partit únic, el 15 o 16 d'octubre. Els manresans entren a la competició com a segons classificats de la temporada passada. Del grup 3 de Segona B (hi van cinc equips) també la juguen tres conjunts catalans més, l'Escola Pia, que es desplaçarà a casa del Pallejà, i el Mataró, que haurà d'anar a Alacant per enfrontar-se al Futsal Ibi.

La campanya passada, amb un format diferent de la Copa del Rei, el Manresa FS va passar la primera ronda després d'eliminar el Colo Colo de Segona Divisió al Pujolet (9-7), però va caure després amb un altre conjunt aragonès, l'Emotion Saragossa de Primera Divisió, per 6 a 9. Van ser dues jornades de futbol sala d'alt nivell que els manresans esperen poder repetir com a local. Primer caldrà eliminar l'Hospitalet Bell-sport abans d'optar a jugar amb un equip de superior categoria en la que seria la primera eliminatòria de la Copa del Rei.