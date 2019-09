El Barça pateix amb l'Obradoiro però un gran Mirotic sentencia

El Barça va patir ahir de valent per vèncer el Monbus Obradoiro (86-92), però un gran Nikola Mirotic, amb 27 punts, en la seva estrena com a blaugrana a la Lliga Endesa va servir per sentenciar en el primer partit del campionat. Els de Pesic van aprofitar el gran moment de forma en què arriben les seves dues estrelles, el montenegrí i Higgins, per superar un Obradoiro que va demostrar que té capacitat per guanyar qualsevol equip a casa. L'exjugador del Baxi Manresa Álvaro Muñoz va fer 13 punts i el més destacat dels gallecs va ser Kravic (27 punts).