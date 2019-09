Solsona acollirà la propera prova de l'estatal del 4 al 6 d'octubre

El Club Sip Sport i el Motorclub Solsonès preparen per al cap de setmana del 4 al 6 d'octubre la propera cursa del Campionat d'Espanya d'enduro, l'anomenat BR2 Enduro Solsona. Una prova que, seguint l'essència de la seva germana gran, la Bassella Race, ofereix diferents categories segons el perfil i el nivell de conducció de cada pilot, per als aficionats (un sol dia, dissabte) sense classificació, per als professionals (vàlida per al World Enduro Super Series (WESS) i el Campionat d'Espanya, i per als clàssics amb motos vintage, puntuable per al FIM Vintage Enduro European Championship.