El Gironella i el Can Trias es reparteixen els punts en un enfrontament inofensiu

El Gironella i el Can Trias van empatar en un partit sense gols que va quedar marcat per l'expulsió del jugador local Ferran Prat a l'inici de la segona meitat. Els berguedans van començar el partit mostrant-se força superiors als seus rivals. Els blanc i grocs eren els protagonistes de les primeres ocasions del partit, dominaven el ritme del partit i controlaven la possessió de la pilota. Amb el pas dels minuts, els visitants van entrar a poc a poc dins el partit, encara que no van poder comptabilitzar cap oportunitat que s'apropés perillosament a la porteria de Sabaté. La primera part va acabar amb un Gironella més participatiu que buscava reflectir la seva superioritat en el marcador.

El segon temps va iniciar de forma similar al primer. Els locals buscaven enèrgicament el primer gol del partit, mentre el Can Trias es defensava i esperava la seva oportunitat. Però tot va canviar al minut 60, quan l'àrbitre va expulsar el defensor gironellenc, qui prèviament havia vist una targeta groga per una falta a destemps. Amb un home menys, les forces es van igualar, però seguia sent el Gironella qui portava la iniciativa del partit. Els visitants van gaudir d'alguna oportunitat aïllada per endur-se els tres punts, a través de dos tirs llunyans que Sabaté va aturar sense problemes.