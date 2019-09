La Marxa Selènika manté l'atractiu tot i la retallada de ciclistes participants

Fidel al compromís amb la promoció i la difusió de la pràctica del ciclisme de muntanya, la Marxa Selènika va completar ahir la trenta-unena edició i va palesar que manté la requesta i el prestigi entre els amants d'aquesta modalitat ciclista d'arreu de Catalunya, amb especial incidència entre els aficionats vinculats a clubs del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Barcelonès i la Selva.

La substancial disminució del nombre de participants respecte a l'edició del 2018 s'atribueix, segons la comissió organitzadora de la Penya Ciclista de Navarcles a dos factors: a l'excepcional al·licients de prendre part en la prova commemorativa del trentè aniversari i a l'aparició i consolidació d'altres esdeveniments ciclistes de característiques semblants que propicien la disgregació dels ciclistes, tal com succeeix, d'uns anys ençà, a les curses atlètiques urbanes i populars. També, que l'any 2018 s'obsequiava amb un mallot cada ciclista i s'oferia un culot a molt bon preu.



Recorregut selectiu de 95 km

Enguany, han estat 634 ciclistes els que van prendre la sortida de la clàssica pedalada no competitiva de resistència en BTT al passeig de les Fonts de Navarcles. Els que van optar pel recorregut més atrevit i extens, de 95 km i 2.748 metres de desnivell positiu, ho van fer, puntualment, a les vuit del matí. I aquells que van preferir el traçat de 60 km i 1.712 metres de desnivell van iniciar la travessa a un quart de nou, aproximadament.

Com és habitual, l'organització havia ofert la possibilitat de recollir el dorsal personalitzat i el preceptiu xip dissabte a la tarda, de cinc a vuit de la tarda, o diumenge al matí, des d'una hora abans de l'inici de la marxa. A petició del consistori navarclí i dels comerciants de la població, el punt de recollida es va ubicar, dissabte, a la plaça de l'Ajuntament, en substitució de les dependències de l'escola Catalunya. La iniciativa va tenir l'efecte desitjat i els establiments dels carrers més cèntrics de Navarcles van constatar un increment de la clientela.

Després d'un parèntesi de quatre edicions, la Marxa Selènika va visitar, per setena vegada, les valls del Montcau i el característic entorn natural del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Inicialment, els participants es va dirigir al monestir de Sant Benet de Bages i a continuació van afrontar un persistent tram de pujada fins al serrat de Caselles, al terme municipal de Talamanca.

L'ascensió contínua que caracteritzava el primer tram de 20 km, amb rampes que arribaven al 15 i al 20% de desnivell, no impedia qualificar el circuit d'apte per a participants de tots els nivells habituats a la pràctica del ciclisme de muntanya. Un cop al serrat talamanquí, els participants es van endinsar en les fondalades típiques del parc natural i van recór-rer el torrent del Ramonet fins al coll de Sant Martí.

Per segona edició consecutiva, els ciclistes van poder degustar als quatre punts d'avituallament situtats estratègicament al llarg del recorregut aliments inusuals com xocolota i préssec en almívar, a més dels característiques petits entrepans d'embotit.

El circuit es bifurcava al coll de Sant Martí. Així, els ciclistes inscrits al traçat més curt i assequible van encarar un darrer tram de pujada fins al turó de Cantacorbs, de 650 m d'alçada, a prop de l'antic castell de Mura, des d'on van iniciar els 15 km de baixada fins a Monistrol de Calders, abans d'enfilar el camí cap a Navarcles.

D'altra banda, la vall del Flequer va conduir els ciclistes més animosos fins al Pont de Vilomara, abans d'endinsar-se al parc natural de Sant Llorenç del Munt, com el coll Roig, el sot de l'Infern, a prop de la Roca Picarda i el puig de la Balma. La baixada fins a Mura i el pas pel turó de Cantacorbs van ser el preludi dels dos reptes finals: el coll de les Abrines i el serrat de la Mussarra (674 m). Un terç dels darrers 18 km anava per senders i corriols.

El caràcter no competitiu de la Marxa Selènika propicia que no s'estableixin classificacions ni s'atorguin premis als ciclistes més ràpids a completar els circuits. Tot i això, cal assenyalar que Guillem Muñoz va ser enguany el participant que va completar en menys temps el recorregut de 95 km. El santfruitosenc va necessitar4 h, 15' i 45'', és a dir, 3' i 21'' menys que Roger Arguelaguer, el ciclista més veloç en la incursió per l'Alta Segarra, l'any passat. Un any més, Jordi Ladrón de Guevara va ser tercer (4 h, 25' i 48'').

La martorellenca Vanesa Amaro va ser la més ràpida entre les fèmines. Amaro va aturar el cronòmetre en 6 h, 14' i 56''. La segona a creuar la línia d'arribada va ser Aida Viladrich (6 h, 23' i 4'') i la tercera Érica Estadera (6 h, 53' i 19'').

Pel que fa al recorregut de 60 km, el ciclista que va consumir menys temps va ser Marc Lao (2 h, 44' i 1'', seguit d' Eduard Morcillo (2 h, 49' i 16'') i de Ferran Balcells (2 h, 49' i 42''). Meritxell Freixes va ser la ciclista més ràpida (3 h, 40' i 55'', davant de Montserrsat Morató (3 h, 53' i 42'') i de Rosa Palomino (4 h i 52'').

Pep Lluís Jurado i Josep Maria Ferrer, històrics promotors de la Marxa Selènika, van revelar que es plantegen visitar Montserrat en una propera edició.