Rècord de participació en la tretzena edició del Vila de Sallent

arxiu particular

Foto conjunta amb tots els finalistes de la tretzena edició del Torneig Vila de Sallentr celebrat dissabte sota l'organització de l'AE Sallent arxiu particular

El pavelló d'esports Agustín Rueda de Sallent va acollir el 13è Torneig de Bàsquet Vila de Sallent en categories premini, mini femení, mini masculí, preinfantil femení, infantil femení i cadet masculí, organitzat per l'AE Sallent amb la col·laboració de l'Ajuntament. Van participar-hi més de 250 esportistes, d'un total de 21 equips pertanyents al CB Artés, CB Santpedor, Catalana Occident Manresa blanc, CB Berga, Joviat, La Salle Manresa, CEB Navarcles, Paidos, Asfe i el club amfitrió, l'AE Sallent.

Pel que fa als resultats de les finals i classificacions després d'una competició molt igualada, amb molta esportivitat, van ser: en categoria premini, Paidos, 30-CB Artés, 23; en mini femení, CB Artés, 40- Paidos, 13; en mini masculí Paidos, 47 -CB Artés,31; en preinfantil femení, CB Santpedor, 48- Joviat, 19; en infantil femení, CB Berga, 40-Paidos Sallent,31; i en cadet masculí, CB Berga, 46- Asfe Sallent, 44.

El premi al fair play va ser per a Antonio Garcia, col·laborador del torneig. Al llarg de la jornada es va fer el sorteig d'un lot de material esportiu cedit per Martí Esports. En l'acte d'entrega de guardons, presentat per Arcadi Alibés i Cristina Fàbregas, els encarregats de lliurar -los van ser el directiu de la FCBQ comarques centrals, Ramon Portella; el regidor d'Esports, Diego Miranda; la regidora d'Educació, Sílvia Tardà; el president de l'AE Sallent, Marc Bransuela; el vicepresident de l'AE Sallent, Ramon Ferrer; el directiu de l'AE Sallent Pedro Cano i el tècnic d'Esports de l'Ajuntament i director esportiu de l'AE Sallent, Joan Martí.