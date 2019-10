El Manresa FS jugarà a Sabadell amb l'embranzida del triomf sobre el Pallejà

El Manresa Futbol Sala visita aquest diumenge al migdia (a les 12.30 hores) la complicada pista de Can Balsach, que és el feu del Natació Sabadell.

El pavelló dels vallesans, tot i la seva dificultat, porta records prou positius per als manresans, que hi han obtingut bons resultats a les seves últimes estades. Després d'assolir la primera victòria del curs davant del Pallejà (3-2) al Pujolet, l'equip manresà té un trampolí anímic que l'ha d'ajudar per reprendre el vol a la classificació, i puntuar en aquesta jornada seria un segon pas per fer-ho.

L'entrenador, Manuel Moya, no podrà disposar del porter Adil i Corvo, encara lesionats. Ni tampoc d'Asis, que està convocat amb la selecció marroquina en terres xineses. Qui sí que debutarà en aquesta convocatòria és l'última incorporació, Enric Pallé, a més d'alguna més que molt probable presència de jugadors juvenils.

D'altra banda, el Natació Sabadell arriba colíder amb sis punts. Dos triomfs (sobre el cuer Industrias B i un contundent 1-6 a la pista del Sala 5Martorell) i una sola derrota davant l'Hospitalet, actual líder amb ple de victòries.

Que ara només un equip hagi guanyat els 3 partits i que hi hagi una llarga cua d'equips amb dues victòries indica l'extrema igualtat que hi ha en el campionat.