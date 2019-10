L'Andorra d'Ibon Navarro fa encaixar la primera derrota del Barça a la Lliga Endesa

En un final agònic que gairebé deixa als locals sense el merescut premi, el MoraBanc Andorra va aconseguir finalment la victòria contra el Barça després de dominar durant tot el partit. Els d'Ibon Navarro van obtenir una victòria de molt mèrit i van provocar la primera derrota dels blaugrana aquesta temporada a la Lliga Endesa. El més destacat de l'equip va ser Diagné, que va anotar un total de 19 punts i 7 rebots per acabar amb un 23 de valoració.

Poc va poder fer el fitxatge estrella del Barça Nikola Mirotics, que tot i no fer una gran exhibició com en els darrers enfrontaments dels de Pesic, va anotar 17 punts i va recollir 6 rebots, aconseguint finalment un 19 de valoració.



Tercer quart letal dels andorrans

Durant tot el partit els andorrans van ser molt dominadors, però el tercer quart dels d'Ibon Navarro va ser senzillament espectacular.

El Barça estava absolutament perdut en el pavelló andorrà i Diagné va tenir a un soci de luxe per a poder destruir per complet als de Pesic. Todorovic va anotar un total de 17 punts, va fer 6 rebots i va acabar l'enfrontament amb un 19 de valoració. Però en el darrer quart els jugadors blaugrana van començar a espavilar i per poc no acaben en un instant amb tota la feina feta pels andorrans. A falta de 4 segons, el Barça es va posar a només dos punts del MoraBanc i va provocar un final d'infart.

El triple final, després què Mirotic errés el darrer tir lliure expressament, se'l va jugar Malcolm Delaney, però finalment la cistella no va arribar i els de Pesic van patir la primera derrota de la temporada al campionat de lliga.

Un dels causants principals del mal partit del Barça va ser l'acumulació de faltes en el primer quart, fent-ne quatre en només tres minuts. Això va ser aprofitat per un gran MoraBanc, que ava conseguir un espectacular parcial de 15 a 2 a 5 minuts de finalitzar el primer període del partit.

Pesic va demanar temps mort i li va funcionar, ja que el Barça, vestit de groc en aquest partit, va aconseguir un molt bon parcial de 0-9 que els va posar fins i tot per davant al marcador. Però els de Pesic no acabaven d'estar activats en atac i el MoraBanc Andorra sí estava molt atent en defensa. A més, les bones ratxes dels d'Ibon Navarro semblava que no acabaven mai, i van aconseguir un altre gran parcial de 7-0 per marxar al descansa guanyant 44-40.

Pesic no volia donar per perdut el partit i tot i l'huracà Diagné va fer tot el que va poder i els blaugrana van demostrar que no se'ls pot donar per morts mai, ja que en el darrer quart es refeien cada vegada que els del MoraBanc dominaven una mica el partit.

El tercer quart del Barça va ser terrible i va ser definitiu per a no poder aconseguir la victòria final dels blaugranes. Brandon Davies tampoc va ser el que ha demostrat tant en el mes de setembre, quan va aconseguir ser el millor jugador del mes amb clar domini.

Ara, el Barça s'haurà de refer d'aquesta derrota la setmana vinent amb un partit difícil al Palau Blaugrana contra el València Basket, mentre que el MoraBanc Andorra viatjarà fins a Gran Canària per a enfrontar-se a l'Herbalife.

L'actual líder de la Lliga Endesa és el Reial Madrid, que ha aconseguit sobradament les tres victòries i sembla encaminat a realitzar una altra gran temporada regular amb Pablo Laso i Campazzo al capdavant. Durant el dia d'ahir, també va haver-hi una meritòria victòria del Montakit Fuenlabrada, que s'estrena a la Lliga Endesa contra el Movistar Estudiantes amb un gran partit del manresà Marc Garcia, que va fer 9 punts.

Més igualat va ser el partit entre Kirolbet Baskonia i Unicaja, que es va decidir per un únic punt a favor dels de Casimiro, exentrenador del Manresa, gràcies a una espectacular actuació de Josh Adams en el darrer quart que va servir per a donar una meritòria victòria contra el conjunt basc entrenat per Perasovic. Janning va ser el més destacat dels locals.