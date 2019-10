L'edició del Tour de França de l'any 2023 podria començar al País Basc

El lehendakari Urkullu i el president de la Comunitat d'Iparralde i alcalde de Baiona, Jean René Etchegaray, van signar a Vitòria un tractat de cooperació per consolidar les relacions bilaterals que poden permetre que l'inici de l'edició del Tour de França de l'any 2023 començi de sdel País Basc.

Les primeres negociacions van ser al mes de març i aquesta segona reunió va funcionar prou bé, ja que Etchegaray va dir a Urkullu les següents paraules: «Gràcies a vostè el Tour sortirà d'aquí».

El lehendakari va assegurar que ara falta que la resta d'institucions del País Basc s'impliquin també en aquest projecte i que, per tant, pugui tenir lloc finalment la gran sortida del Tour 2023 des d'Euskadi. «Queda per definir encara la ubicació de l'inici i el desenvolupament de les etapes, que és en el què estem avançant ara mateix a les converses», va explicar Urkullu. Tot sembla indicar que la ciutat escollida serà Bilbao, la capital del País Basc, però encara queden molts detalls per aclarir. Cal recordar que en l'edició del Tour de l'any 2018 ja va haver-hi una contra rellotge a Ipar-ralde, situat al País Basc francès.

Tots dos polítics van confirmar que les negociacions van molt bé i que l'acord és «molt a prop» i «gairebé tancat».