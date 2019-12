La revifalla del Manresa FS es posa a prova amb el segon

El Manresa FS rep aquest dijous al Pujolet (20.45 h) el segon classificat de la competició, l'Hospitalet Bellsport, en un partit avançat en motiu de les dates festives d'aquest cap de setmana.

L'Hospitalet Bellsport, entrenat per Antonio Mesa (ex jugador del Manresa FS) ve de deixar-se dos punts a la pista del Ripollet (3-3). Una ensopegada sorprenent si es tenen en compte les posicions d'ambdós equips, en què els del Vallès van aconseguir esgarrapar un empat. I és que Hospitalet Bellsport va ocupar el liderat durant les primeres jornades de lliga, però aquesta posició de privilegi ha estat arrabassada pel Mataró, que ja treu quatre punts al conjunt blau i negre. Això sí, és, amb diferència, l'equip més realitzador del grup 3 amb 72 gols.

El conjunt riberenc és encara viu a la Copa del Rei, després de batre al Segona Sivisó Alzira als penals i en la prèvia al mateix equip manresà. Aleshores, el conjunt encara dirigit per Manuel Moya va caure derrotat per un contundent 7-1 i el somni de la Copa del Rei es va esfumar d'una batzegada. Es preveu un panorama més optimista per als manresans aquest dijous, amb una cara renovada i jugant a la seva pista.

El conjunt de Sito Rivera ha escalat posicions (ha guanyat quatre dels darrers cinc enfrontaments) i està situat a només tres punts del play-off d'ascens i a un sol punt de la Copa del Rei. Al Manresa FS li esperen dos partits consecutius al Pujolet (el següent amb el Dènia), i si aconsegueix convertir-los en triomfs podria donar un cop sobre la taula.