Sant Joan acull demà i diumenge la sisena Copa Catalunya del 'màgic' quidditch

Demà i diumenge, el municipal de Sant Joan es transmutarà en dos camps de forma ovalada per acollir l'edició d'enguany de la Copa Catalunya de quidditch, l'esport de l'aprenent de mag creat per JK Rowling, Harry Potter.

El dinamisme dels membres de l'equip santjoanenc Bocs Folls ha propiciat que aquesta competició, un dels dos tornejos oficials que es disputen un curs darrere l'altre al país, l'altre és la Lliga Catalana, arribi per primera vegada al Bages, després de celebrar-se a Barcelona, a Badalona, a Altafulla i, dues vegades, a Tarragona.

Durant la jornada de divendres es disputarà la primera fase de la competició, des de les deu del matí i fins a les quatre de la tarda, amb una hora de descans per dinar, d'una a dues. En aquesta fase inicial de la Copa Catalunya, els cinc equips participants (els històrics Barcelona Eagles, els Nightmare Grims Quidditch Camp de Tarragona, els Draco Dormiens de Terrassa, els Buckbeak Riders de València i els amfitrions), s'enfrontaran en una lligueta, tots contra tots, per determinar la posició en què els equips afrontaran la decisiva fase final, diumenge.

Per tant, els espectadors podran gaudir de deu partits per descobrir «l'atractiu d'un esport molt complet que es basa en un entrallat tàctic i estratègic que captiva tots aquells que el coneixen, ja que tothom hi troba aspectes que li agraden», explicita Martí Sala, capità dels Bocs Folls.

L'equip santjoanenc obrirà la competició enfrontant-se, divendres a les deu, al degà del quidditch català i campió de les cinc edicions anteriors de la Copa Catalunya, els Barcelona Eagles. Ara fa un any, a Altafulla, el seu oponent a la final va ser els Bocs Folls de Sant Joan de Vilatorrada.

Tot seguit, a les onze, els amfitrions mesuraran aptituds amb el tercer equip amb potencial per competir pel títol, els valencians Buckbeak Riders. Després de dinar, els Bocs Folls completaran la primera fase contra els Nightmare Grims Quidditch Camp de Tarragona (14 h) i els Draco Dormiens de Terrassa (15 h).

Diumenge es reprendrà la competició a les nou del matí al mateix municipal de Sant Joan de Vilatrorrada. L'Associació de Quidditch de Catalunya ha ideat una fase final dividida en quatre rondes eliminatòries que decidiran els dos finalistes i que finalitzaran a la una. Després de dinar, l'atractiva final de la Copa Catalunya de quidditches disputarà entre les dues i les tres.

El públic podrà assisitir a la competició gratuïtament tant divendres com diumenge. Els actuals subcampions, els Bocs Folls de Sant Joan, tenen l'oportunitat de trencar l'hegemonia dels Barcelona Eagles i de classificar-se per a la Copa d'Europa de Quidditch, que es disputarà a Gant (Bèlgica), el propers 2 i 3 de maig.