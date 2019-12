L'Atlètic torna a pagar la falta de gol i es deixa dos punts més a la lliga

L'Atlètic de Madrid només ha marcat setze gols en setze partits de lliga i, d'aquesta manera, no es pot aspirar al títol de lliga. L'equip de Diego Simeone no va passar de l'empat a l'Estadi de la Ceràmica en un duel en què els castellonencs van tenir més arribades a la primera meitat i en què van acabar demanant l'hora.

A la part inicial, després d'una fase de domini altern, el Vila-real va disposar de la millor ocasió en una falta lateral llançada per Trigueros que va enviar Oblak a córner. Pau Torres i Chukwueze van pressionar fins al descans, però sense sort.

A la represa es van canviar les tornes i va ser l'Atlètic qui va pressionar més. La millor ocasió va arribar a deu minuts per al final, quan una centrada de Joao Félix va ser rematada massa alta per Renan Lodi. Dos punts més perduts i l'Atlètic que no s'aixeca.