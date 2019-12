El Barça acudeix sense Messi ni Piqué a la cita que és clau per al futur de l'Inter

Sense Leo Messi, Piqué ni Sergi Roberto, el Barça afronta el partit d'aquesta nit a San Siro (21 hores) com un tràmit. El retorn d'Ansu Fati i l'entrada de jugadors dins de la convocatòria de jugadors del Barça B, com Riqui Puig, són els altres apunts d'un partit que per a l'Inter és vital per passar cap als vuitens de final de la Champions. Per assegurar-se el segon lloc del grup F ha de guanyar o assolir el mateix resultat que el Borussia Dortmund, que, a la mateixa hora, rebrà l'Slavia de Praga.

El partit a Milà enfronta els dos líders de les respectives lligues, la italiana i l'espanyola. Al Camp Nou, el Barça va ser capaç de fer una remuntada i guanyar per 2-1, tot i començar perdent.

L'equip que entrena Valverde es presentarà a San Siro amb cinc triomfs consecutius, després de la desfeta al feu del Llevant, i el més destacat, amb una clara millora en el seu futbol. Però avui no hi seran Messi i altres jugadors que es mantenen a la infermeria, com Arthur (amb molèsties al pubis),

Semedo, Dembélé i Jordi Alba.

L'Inter s'encomana al poder de la seva davantera, amb l'argentí Toro Lautaro Martínez com el seu jugador més en forma, molt ben acompanyat per Lukaku. També la seva defensa és de garanties amb el porter eslovè Handanovic que té com a guardians l'uruguaià Diego Godín, l'holandès Stefan De Vrij i l'eslovac Milan Skriniar.

Els problemes greus d'Antonio Conte són al centre del camp, on té moltes lesions. Tant a la zona de les bandes amb Nicoló Barella i Stefano Sensi, com en els extrems amb Antonio Candreva i Kwadwo Asamoah no estan al màxim de forma. No hi podrà ser encara el xilè Alexis Sánchez, de baixa des d'octubre a causa d'una lesió en un tendó del turmell esquerre. Encara es desconeix la data del seu retorn, tot i que és possible que ja sigui l'any vinent.

Antonio Conte ha d'apostar per Danilo D'Ambrosio per moure's pel carril dret i caldrà que faci una elecció entre Biraghi i l'austríac Valentino Lazaro per l'esquerra.



«Ens exigeixen guanyar»

En les declaracions prèvies, ahir a Milà, Valverde va afirmar que «en els anys que fa que soc al club, hem arribat sempre a la darrera jornada de grups amb la nostra classificació assegurada i amb un rival que s'hi jugava més. No hem perdut cap d'aquests dos partits. Per la nostra història, per l'afició, sempre ens exigeixen guanyar».

Sobre Messi va explicar que «té descans, he decidit que es quedi a casa. Venen altres jugadors que volen fer un gran partit». Valverde va donar per segur que hi haurà rotacions però no va especificar quines pensa introduir avui.

Va esquivar les preguntes sobre el mercat d'hivern i les possibles sortides d'Arturo Vidal i Rakitic. De Lautaro Martínez, el davanter argentí de l'Inter, va declarar que «està fent una gran campanya, és ràpid, és fort. Al Camp Nou es va fer un gol de força, corrent l'espai. S'entén molt bé amb Lukaku».

Sobre la mala ratxa de Suárez a Europa, quatre anys sense fer cap gol a fora, l'entrenador va dir que «no hi penso, a banda de marcar o no, és un gran generador».