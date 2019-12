Bombers prepara una tercera Vertical Montserrat més solidària i inclusiva

La tercera edició de la Cursa Vertical Montserrat es farà el dia 28 de març. La prova estarà limitada a un màxim de 102 participants i s'emmarca en el projecte solidari Bombers amb causa, dels Bombers de la Generalitat i l'Obra Social de Sant Joan de Déu. Té un doble objectiu: recaptar fons per finançar beques de recerca en malalties infantils i programes socials de suport per a menors amb risc d'exclusió i les seves famílies, i fomentar alhora la inclusió de les persones amb discapacitats diverses.

A Collbató es va fer dimarts la presentació de la prova i durant l'acte es van lliurar tres xecs solidaris de la Vertical Montserrat al projecte Bombers amb causa, amb un import total de 15.077,41 €. La cursa Vertical Montserrat consisteix a pujar les escales de servei que hi ha en el recorregut de l'estació inferior del funicular de la Santa Cova i el de l'estació superior del funicular de Sant Joan. En total, 2180 graons en 765 metres. Es tracta d'un traçat extrem que fa d'aquesta prova la més dura de la seva especialitat de totes les que es fan a l'estat i que forma part del circuit Towerrunning.

La cursa tindrà diverses categories, entre elles, una categoria per a personal de Bombers, que hi participarà amb l'equip d'intervenció al complet, és a dir, amb 25 quilos més de pes, i una altra per a persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals o visuals. En aquest darrer cas, les persones participants aniran acompanyades d'un guia vident i units per una barra direccional. D'aquesta manera, la Vertical Montserrat vol contribuir a la inclusió de les persones amb discapacitats diferents a través de la pràctica de l'esport.

La Vertical Montserrat de 2020, ha sigut apadrinada pel Sergi Mingote, alpinista d'elit i esportista d'ultra resistència. Actualment ambaixador de la candidatura olímpica d'hivern 'Pirineus Barcelona 2030' i president d'ONAT Foundation, organisme que dedica els seus esforços a la inclusió social mitjançant l'esport.

Una de les novetats d'aquesta edició, és la categoria Som Un Equip, que està dirigida a empreses, clubs esportius i altres organitzacions que participin amb un corredor/a que les representi i un repte solidari mínim de 500€. Per aconseguir-ho es podran trobar eines de captació online al web wwww.verticalmontserrat.org.

D'altra banda, la jornada solidària de la Festa dels Valors 'FestaVal', organitzada pels Bombers de la Generalitat i la xarxa d'AMPA's d'Esparreguera, tindrà lloc el dissabte 14 de març al teatre de la Passió d'Esparreguera. És una jornada amb múltiples activitats on hi participen totes les escoles i instituts d'Esparreguera i gran part del teixit associatiu i comercial del municipi.