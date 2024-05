Manresa viu dissabte l'inici i el final de la Rider 1000

La multitudinària Rider 1000, la prova no competitiva que acull prop de 2.300 participants i que té la base d'operacions a Manresa, arrenca aquest dissabte, de sis en sis pilots a les sis del matí des de la zona del Congost. Enguany forma part de la programació de "Manresa, ciutat europea de l'esport".

Organitzada pel Moto Club Manresa, està pensada com un repte personal i hi ha quatre recorreguts de 1.000, 700, 500 i 300 quilòmetres, respectivament, que s'han de fer en un màxim de 22 hores. La prova més llarga té Llaés (Ripollès), la Seu d'Urgell (Alt Urgell), Àger (Noguera) i Vilanova de Prades (Conca de Barberà) com a punts més llunyans. Els participants han de calcular la benzina necessària, així com quan menjar i beure.