Les Comes rebrà diumenge l'E-Bike, la festa de les bicicletes elèctriques

Les bicicletes elèctriques seran protagonistes a Les Comes, a Súria arxiu particular

La finca de Les Comes, a Súria, emplaçament d'esdeveniments com el Festival 4x4, l'Spartan Race Barcelona, la Land Rover Party i l'EnduRoc, acollirà diumenge, per segon any consecutiu, l'E-Bike Challenge, un nou format de cursa que pretén marcar les bases del futur d'aquesta modalitat de bicicleta de muntanya. L'objectiu és consolidar aquest nou esdeveniment per a bicicletes elèctriques, i enfocar-lo al 100% en la diversió del participant.

L'únic requisit que hi ha per poder-hi participar és disposar d'una BTT 'pedelec'. Aquest tipus de bicicleta disposa d'un motor elèctric que facilita la pedalada fins als 25 km/h. Les E-Bikes BTT són un producte cada vegada més estès en el món del ciclisme i també entre una gran part de la població que no havia anat mai en bicicleta. Per poder arribar a tots els perfils de participants, tan diferenciats, l'E-Bike Challenge ofereix 2 recorreguts: el màster, amb 37 km i 1.446 m de desnivell positiu, té un recorregut més tècnic (corriols), més desnivell i un descens assequible des del punt més alt de Les Comes, baixant per les pistes més emblemàtiques de l'entorn. I, d'altra banda, el recor-regut iniciació, amb 28 km i 1.010 metres de desnivell positiu, és un format més accessible a persones de tots els nivells.

A diferència de les curses habituals, no es comptabilitza el temps total de la volta, sinó que, dins el recorregut, cada categoria té diferents trams cronometrats (tots favorables, pla o baixada), la suma dels quals dona els guanyadors i les respectives classificacions. Aquest format permet als corredors anar a un ritme més tranquil i controlar millor el nivell de bateria durant el recorregut. En arribar al tram cronometrat poden accelerar i competir sense preocupar-se del nivell de càrrega de la bateria. El nou sistema ha estat molt ben acollit per tots els participants, ja que pots passar d'estar rodant tranquil·lament al costat d'un professional, a començar el tram cronometrat i haver de competir amb ell uns quilòmetres. Les sortides seran a partir de 2/4 de 10 del matí. Per tal de premiar el major nombre de participants, s'entregaran trofeus als cinc primers classificats en un total de 12 subcategories, diferenciades per gènere i edats. A més, la inscripció inclou medalla d'arribat per als que acabin la prova, sa-marreta de l'esdeveniment, avituallaments líquids i sòlids dins el recorregut i també després de l'arribada, àrea de rentat de bicicletes, serveis i dutxes per a tots els participants i assegurança d'accidents en activitat esportiva.

Per tal de fomentar la inscripció de famílies i de colles d'amics, l'organització ofereix descomptes per grups. El preu de la inscripció (40 ?) es redueix 5 ? per cada persona que s'afegeixi al grup fins a un màxim de 5 persones. Aquesta fórmula permet estalviar-se fins a 100 euros a qui faci una inscripció conjunta de 5 participants. L'E-Bike Challenge també oferirà una fira comercial amb les últimes novetats del sector i un circuit de demostració on poder provar aquest nou tipus de bicicleta. Una oportunitat única per conèixer aquesta nova modalitat que ha arribat per quedar-se.