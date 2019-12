David Checa corre dissabte les 8 Hores de Sepang, a Malàisia

La segona prova del Campionat Mundial FIM Endurance (resistència) es corre dissabte a Malàisia, Les 8 Hores de Sepang.

Els 36 equips de FIM EWC de tota la temporada 2019-2020, juntament amb altres amb pilots del campionat de MotoGP, FIM Superbike i Àsia Road Racing, competiran al Circuit Internacional de Sepang a partir de les 6 del matí (hora catalana). Els actuals campions, el Webike SRC Kawasaki France, amb el pilot santfruitosenc David Checa i els seus companys Jeremy Guarnoni i Erwan Nigon, lluitaran per aconseguir el màxim de punts, després que en la primera prova del campionat, la Bol d'Or, a França, haguessin d'abandonar, el mateix que van haver de fer els equips YART Yamaha i FCC TSR Honda France, fet que va facilitar la victòria de l'equip Suzuki (SERT).

Per ser al davant, també hi haurà un nou competidor: l'equip alemany Team ERC Endurance, ara patrocinat per Ducati per conduir el Panigale V4R, amb el pilot polonès Ondrej Jezek i els francesos Randy de Puniet i Louis Rossi.

Aquest és el primer cop que la resistència del mundial de motociclisme es corre a Sepang, amb la particularitat que diumenge ho faran els cotxes que disputen les tres curses de final de temporada de la FIA World Touring Car Cup.

Dimarts al vespre els carrers de la capital de Malàisia, Kuala Lumpur, situada a 45 km del Circuit Internacional de Sepang, van viure un espectacle insòlit enmig del trànsit (aturat temporalment per la policia); vuit dels cotxes que competiran diumenge a la final de la FIA WTCR / Oscaro Race de Malàisia i catorze de les motocicletes de les 8 Hores de Sepang de dissabte van recórrer el centre de la ciutat. Una gran cercavila organitzada per SIC i el ministeri de Turisme de Malàisia va desfilar pels carrers de la capital Kuala Lumpur des de les torres bessones Petronas fins a l'edifici del sultà Abdul Samad.