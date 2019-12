La FIFA podria reclamar gairebé dos milions d'euros a Blatter i Platini

El comitè de govern de la FIFA va recomanar ahir a la seva administració emprendre accions legals contra l'expresident de l'organisme, Joseph Blatter, i l'exvicepresident, Michel Platini, per tal que tornin els dos milions de francs suïssos (1,82 milions d'euros) que el primer va pagar «indegudament» al segon el 2011. Durant la seva etapa de president, Blatter va aprovar, el gener del 2011, aquest pagament a Platini i els diners van ser transferits per la FIFA l'1 de febrer. La investigació d'òrgans independents va dictaminar que aquest abonament no tenia base contractual, ni per escrit, ni de forma oral, i va ser considerat com un regal il·lícit o un pagament indegut contrari al codi ètic de l'organització. Per això, ara ha iniciat els passos adients per mirar de recuperar aquests diners.