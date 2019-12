Primers equips per a la Cruyff Court de Manresa

Després de la posada en marxa del Cruyff Court Manel Estiarte a la plaça del Milcentenari, l'Associació de Veïns del Barri Antic ha reunit un grup d'uns 25 escolars d'entre 7 i 12 anys que jugaven habitualment a pilota a la plaça d'Europa i ha format els seus equips de futbol mixtos. A través del voluntariat, s'ha posat en marxa aquest grup de nens i nenes que s'entrenen regularment els dimarts i divendres a la tarda, i el pas següent, aconseguida una assegurança a través de l'Ajuntament de Manresa, serà poder disputar alguna lligueta escolar per mitjà del Consell Esportiu del Bages. Anna Martínez, presidenta de l'AV Barri Antic, ha comentat que «hem de tenir en compte que són nens i nenes que tenen família però econòmicament podríem dir que estan al llindar de l'exclusió social. No tots són del nostre barri, però amb el Cruyff Court en marxa pensem que és una bona manera que tinguin una activitat com és el futbol i en aquest cas amb la integració de les nenes. De moment no podran competir fora de Manresa per temes econòmics, però més endavant ja veurem com podem donar més sortida a aquests equips».