Segona victòria consecutiva d'un Sala 5 Martorell que s'imposa a la pista del Ripollet

El Sala 5 Martorell va mantenir a Ripollet la bona dinàmica de joc de les últimes jornades i es va imposar de forma merescuda a la pista del penúltim classificat.

Els jugadors de Víctor González van tornar a palesar el seu caràcter competitiu, l'efectivitat de la seva pressió defensiva i la creativitat ofensiva d'un equip que, en conseqüència, va saber imposar el seu estil de joc i patir per vèncer un oponent que necessitava la victòria de forma imperativa per no complicar més la seva delicada situació a la classificació.

La victòria permet al Sala 5 Martorell sumar 22 punts i situar-se sisè a la classificació, amb els mateixos punts que el cinquè, el Manresa FS, i a un punt del quart, el Futsal Barceloneta.