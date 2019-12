Benzema salva un punt agònic i el clàssic arribarà amb tot com estava

Un gol afortunat de Karim Benzema, després de mil rebots a dins de l'àrea de resultes del rebuig del porter Jaume Domènech a una rematada a la desesperada del porter Courtois en el darrer instant del temps afegit, va permetre al Reial Madrid salvar un punt de Mestalla en un duel en què el València va utilitzar una tàctica ultradefensiva per compensar la falta de recursos en atac. De tota manera, l'equip de Celades, que ja es va classificar per als vuitens de final de la Champions utilitzant la mateixa tàctica a Amsterdam, va estar a un pas de sumar els tres punts i només l'encert final del francès ho va impedir.

Amb absències per lesió com les de Guedes, Gameiro, Txerishev o Kang-in Lee, el conjunt local va apostar per un centre del camp molt ple de gent i per Wass al centre del camp per tapar les bandes. En el Madrid, les quatre targetes de Casemiro van fer aconsellable a Zidane reservar-lo per al partit del Camp Nou, però el seu equip no ho va notar en la primera meitat del partit.

Perquè un Madrid d'una altra època no gaire passada hauria deixat el partit sentenciat en els vint primers minuts. Jaume Domènech, el substitut del també lesionat Cillessen, va haver d'intervenir a un xut de Fede Valverde a l'inici i a un xut de Toni Kroos, després. Enmig, Benzema va rematar a fora amb el peu i, poc després, amb el cap.

El València no sortia del seu camp però ho va fer un cop i Ferran Torres, el seu element més perillós, va amenaçar amb un xut fluix. Una rematada de cap alta del mateix jugador, al minut 34, seria la segona i última aproximació dels valencianistes, que continuaven veient com el Madrid atacava, però sense tanta presència atacant en el tram final.

A la represa, les coses van canviar i el local Rodrigo,en un parell de contraatacs, va crear perill sobre Courtois. El Madrid cada cop jugava amb més lentitud fins que Zidane va retirar del camp Isco i Rodrygo buscant més pólvora. Però el que es va trobar va ser un gol en contra.



Gol i perdó

Perquè a dotze minuts per al final Wass es va endur una pilota dividida al centre del camp. Va combinar amb Rodrigo, aquest li va tornar i el danès va centrar enrere perquè Carlos Soler tingués temps de parar-la i afusellar el porter blanc amb un xut per damunt seu.

El València hauria pogut sentenciar a la contra, sobretot amb tot de pilotes perdudes per Rodrigo i amb una rematada de Manu Vallejo que va refusar Courtois, ja en el temps afegit. El Madrid va veure com li anul·laven un gol a Jovic per fora de joc però encara va tenir temps de forçar un córner. Courtois el va rematar, Jaume va rebutjar, Garay no va poder allu-nyar la pilota i Benzema, amb classe, va fer un gol que deixa els dos grans amb els mateixos punts.