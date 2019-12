Els judokes júniors dominen la Supercopa de Catalunya

arxiu particular

Medallistes del Centre de Tecnificació del Bages i el Moianès a la Supercopa de Catalunya júnior arxiu particular

La Supercopa de Catalunya de judo es va celebrar a les Llars Mundet de Barcelona en categoria júnior, segona competició del rànquing català per classificar-se per a la fase de sector del Campionat d'Espanya. L'equip del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès, d'Esport7 i el Judo Moià va obtenir un excel·lent resultat marcat per un domini en quasi totes les categories de pes, i va obtenir 4 medalles d'or, 3 de plata i 4 de bronze.

En -60 kg podi de casa nostra amb Álex Martín (Esport7) primer, Eric Guerra (E7) segon i Saul Flores (Judo Moià) tercer. En -66 kg domini de Pau Santacreu (E7); en -73 kg, tercers llocs de Guifré Torras (E7) i Iker Colchero (E7) i cinquè d'Albert Graner (E7); en -90 kg, primera posició de Jordi Pérez de Mendiguren (E7); en +100kg, segona plaça de Pau Muñoz (E7); en -52kg, tercera posició de Noèlia Jardo (E7); en -63 kg, primer lloc de Cristina Juarez (E7); i en -78 kg, segona Anna Martínez (E7). També van competir Maribel Muriana (Judo Moià) i Derek Garrido (Esport-7).



Copa d'Espanya cadet i infantil

D'altra banda, a la localitat de Granadilla de Abona (Tenerife) es va celebrar la Copa Espanya en categories infantil i cadet, amb una àmplia representació del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès. Cal destacar la molt bona actuació i resultats en general de tot l'equip amb 2 medalles de plata, 7 de bronze i 2 cinquens llocs.

En categoria cadet, Ahmed Mssahal (JM) 2n -55 kg; Marc Escribà (JM) 2n +90 kg; Martin Stoykov (JM) 3r -60 kg; Levi França (E7) 3r -66 kg; Nerea García (E7) 3a -63 kg; Raquel Romeu (JM) 5a -48 kg; Neus Santacreu (E7) 5a -57 kg; Pol Miranda (JM) 9è -81 kg; i participació de Pol Vázquez, Ingrid Canal i Olga Juárez.

En categoria infantil, Helga Barris (E7) 3a -40 kg; Luca de Palma (E7) 3a -57 kg; Àlex Llamas (E7) 3r -38 kg; Jan Perau (E7) 3r -46 kg; i Adrià Marín (JM) 7è -46 kg.