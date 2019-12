Raúl Sánchez Lasheras, a punt dels 87 anys, no vol abandonar les pistes

Mentre el cos aguanti. Aquesta és la màxima del manresà Raúl Sánchez Lasheras, que està a punt de complir 87 anys (el 31 de desembre) i es manté en actiu com a atleta més veterà en actiu de l'Avinent Manresa. Aquest any s'ha proclamat campió d'Espanya en disc i pes a l'aire lliure, a Sagunt, en el grup d'edat de 85 a 89 anys, i també en els respectius Campionats de Catalunya.

Per a Raúl Sánchez, la vinculació en el món de l'esport sempre ha estat vital. I no només en el món de l'atletisme, sinó també en el futbol. Ha estat vinculat al Gimnàstic de Manresa i al CE Manresa. Sigui com sigui, la rapidesa era la seva virtut principal, per això va començar en el món de l'atletisme en la secció que tenia el mateix CE Manresa al Pujolet i combinava el futbol i les curses de velocitat.

Va ser a partir dels 27 anys que va centrar-se en l'atletisme, tot i que mai va deixar el futbol (fins als 67 anys). Ja de veterà, tot fent exercici al Congost, un dia va descobrir que els seus llançaments no desentonaven i des de llavors competeix en les especialitats de disc i pes, malgrat que la seva tècnica sigui innata, sense haver passat per cap escola.