Renovat Mitrovic, esperar per Dulkys Un grup estable als dos torneigs Direcció de joc i cura dels jugadors Fer un salt endavant a la lliga

El Baxi va informar ahir de la renovació de Luka Mitrovic, un dels afers que tenia pendents. Caldrà esperar a diumenge per saber què succeirà amb Dulkys.



Com a conseqüència de definir el futur del lituà i del serbi també hi ha la idea demanada per Pedro Martínez de tenir una plantilla estable i no haver de fer tants canvis.



Que Cvetkovic no pugui jugar a Europa és un problema i caldrà saber si descartar-lo a la lliga és una solució d'un sol dia. També caldrà cuidar que no hi hagi tantes baixes ara que hi haurà unes setmanes amb menys desgast.



El València i l'Andorra a casa i el Betis i el Baskonia a fora són els partits fins a final de la primera volta. El calendari és complicat però hi haurà dies per preparar partits.