El Baxi anuncia la sabuda continuïtat de Dulkys

El Baxi Manresa va fer oficial ahir, a través d'una nota, una informació que ja se sabia des de diumenge, la continuïtat de l'escorta lituà Deividas Dulkys fins a final de temporada. La notícia ja es coneixia després que el tècnic, Pedro Martínez, l'aclarís en la roda de premsa posterior a la victòria contra el València.

En la nota, el Baxi explica que Dulkys «allarga el contracte» amb els bagencs, realitat que no és ben bé igual que la que va explicar Martínez. Segons l'entrenador, el jugador ja tenia contracte fins a final d'any i només existia una clàusula segons el qual el Baxi el podia tallar [acomiadar] abans de Nadal. Finalment, el club no ha fet efectiva aquesta possibilitat i per això Dulkys segueix a l'equip amb el mateix contracte que tenia.

El basquetbolista bàltic va arribar el setembre per suplir temporalment Toolson, però les successives baixes, sobretot la de Davis, l'han convertit en una peça important de la rotació vermella.