El City paga l'expulsió d'Ederson i torna a caure contra els Wolves

El Manchester City va viure ahir un altre episodi del viacrucis que està sent la Premier. Va caure al camp del Wolverhampton Wanderers, rival que ja l'havia vençut a casa, per 3-2 en un duel que guanyava per 0-2. L'expulsió del porter Ederson als deu minuts va semblar no pagar-la el conjunt de Guardiola, que es va avançar amb un penal que van fer repetir a Sterling i amb una anotació del mateix jugador a l'inici de la represa.

Però els Wolves, rivals de l'Espanyol a Europa, van empatar amb gols de l'exblaugrana Adama Traoré i de Raúl Jiménez, que també va assistir per al tercer gol de Doherty. Ara el City segueix tercer, a 14 punts del Liverpool i amb un partit més disputat.