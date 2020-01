El City de Guardiola goleja el Port Vale de la quarta divisió a la FA Cup

El Manchester City va superar el tràmit de la tercera ronda de la FA Cup, després de golejar el modest Port Vale de la quarta divisió (4-1). El conjunt local va inaugurar el marcador amb una mica de sort al minut 19 de la primera meitat, quan un xut potent de Zíntxenko va ser lleugerament desviat per un defensor i es va acabar colant al fons de la porteria. El Port Vale va reaccionar i va empatar amb una excel·lent rematada de cap de Pope. Abans del descans Agüero va marcar el 2-1 per al conjunt dirigit per Pep Guardiola. A la represa Harwood-Bellis i Foden van acabar per completar la golejada i fer avançar de ronda al conjunt del City. El Manchester United haurà de jugar el partit de repetició després d'empatar a zero gols al camp del Wolves. El Newcastle i el Watford hauran de tornar a jugar, després d'empatar els seus partits respectius davant de Rochdale (1-1) i Tranmere (3-3).

Dos equips de la Premier League van caure eliminats. El Brighton va perdre (0-1) amb el Sheffiel Wed, i l'Aston Villa també va perdre a domicili (2-1) al camp del Fulham. Avui el Liverpool s'enfrontarà en el derbi davant de l'Everton (17.01h) i el Chelsea contra el Nottingham Forest (15.01h). El dilluns es completarà la tercera ronda de la FA Cup amb l'Arsenal contra el Leeds United de Marcelo Bielsa.