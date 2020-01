Les errades en moments clau condemnen el Cadí a la derrota

El Cadí La Seu no va poder sumar la novena victòria en la Lliga Femenina Endesa, ja que un bon esforç col·lectiu amb el lideratge ofensiu de Tinara Moore, Georgina Bahí i Sydney Wiese va ser insuficient per fer front a l'Araski.

El partit començava amb un ritme frenètic de les locals, partint d'una gran defensa contra el joc de les urgellenques. Això va provocar un parcial inicial de 10-2, però les visitants es van refer i, gràcies a un 0-9, van retallar distàncies per tancar el primer quart només cinc punts per sota (18-13). Les locals tornaven a colpejar primer en el segon i van marxar per onze punts. Tot seguit, Moore i Wiese van posar l'equip a només un punt al descans (33-32).

A la represa, les basques van dominar el rebot i van tornar a obrir forat (50-44). En els darrers deu minuts les locals es van mantenir sòlides i van sumar una treballada victòria.