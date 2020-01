El Cadí la Seu viatja a Bèlgica per assegurar-se la classificació

El Cadí la Seu juga avui (20.30 hores) la tornada de la segona fase classificatòria de l'EuroCup femenina, a Bèlgica davant el Basket Hema SKW. L'anada va ser favorable per als de Bernat Canut, amb una victòria amb 13 punts d'avantatge (59-46). L'eliminatòria és d'anada i tornada i se sumen els punts totals dels dos partits. Per tant, l'equip belga hauria de guanyar de 14 punts o més per poder passar a la propera ronda, els setzens de final.

El rival de les urgellenques, el Basket Hema SKW, és un conjunt jove i, a priori, té menys opcions de passar que el Sedis Bàsquet, que, a més, disposa de l'avantatge del partit d'anada a la Seu. Bernat Canut va alertar del perill de jugar fora de casa. «Sempre costa més. Hi anem a intentar guanyar el partit i, així, passar a la següent eliminatòria», va firmar el tècnic del Cadí la Seu. D'altra banda, ahir a la tarda van operar Yurena Díaz, que va patir una lesió en el lligament creuat el desembre passat.