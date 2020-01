Punt final de Villa com a gestor del CE Manresa

Malgrat que la seva voluntat era intentar superar els problemes econòmics que des de fa mesos arrossega el CE Manresa, la suspensió de dotze partits de la base per part del comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol, aquest cap de setmana, per impagaments arbitrals, ha fet que Luis Villa no resistís la pressió i anunciés la seva dimissió com a president en funcions de l'entitat i, darrere seu, la dels membres de la junta directiva. En una carta, Villa donava a conèixer públicament la seva decisió «davant la greu situació econòmica que travessa el club en aquests moments, que ha provocat la suspensió de dotze partits del futbol base».

Luis Villa ha reconegut a Regió7 que la suspensió dels partits ha estat un daltabaix molt «greu per a la imatge del club. Em dol sobretot pels nanos que no han pogut jugar i les seves famílies. Dit això, em sembla que la federació catalana, malgrat que per reglament tenia tot el dret de fer-ho, podria haver esperat a trobar alguna altra sortida abans de tirar endavant la sanció. Altres vegades ho ha fet». Els endarreriments tenen un cost d'uns 9.000 euros.

El que era president en funcions, Luis Villa, va agafar el club el febrer de l'any passat després de la retirada del club de José Luis Correa per motius personals.La temporada passada, Villa ja no va poder fer front a tots els compromisos contrets amb els jugadors i els tècnics, i van quedar a deure algunes mensualitats. Malgrat això, esportivament va ser un curs històric per a l'entitat, amb l'ascens del primer equip a Tercera Divisió i d'alguns equips de base a categories ben preuades. Al llarg de l'estiu, el CE Manresa va donar la imatge que es movia per aconseguir no passar angúnies econòmiques aquesta campanya, amb l'entrada de nous col·laboradors. Poc després de començar les competicions, Luis Villa va quedar força sol i els problemes no han tardat en arribar.



Tot es precipita

Abans de festes, un grup de socis, entre els quals alguns dels col·laboradors que havia tingut la junta a principi de temporada, va reclamar, per carta, els números de l'entitat, que Villa pretenia presentar la primera setmana de febrer en una assemblea de socis. Ara, l'esmentada suspensió dels partits del futbol base ho ha precipitat tot i ha envestit Luis Villa. Ell ha reiterat que «no és problema de junta, és problema de diners. M'ha faltat poder passar el mes de gener, perquè el febrer ha d'arribar una subvenció important de la federació espanyola pel fet de jugar a Tercera. També teníem pensat fer el sorteig d'un cotxe, però ja no hem arribat a temps. Amb els diners del futbol base volia anar tapant forats, però al final no ha arribat a tot. És cert que en el tema dels arbitratges he estirat molt la corda, i s'ha trencat. Tinc la consciència molt tranquil·la perquè he estat treballador i honrat, però no he trobat el suport econòmic necessari. Em sap greu tot plegat perquè m'estimo el club».

En la carta de dimissió, Luis Villa agraeix «el treball, el suport i la implicació de tots els entrenadors, jugadors, socis, pares i simpatitzants d'aquest gran club. Amb dolor, els dic que han estat onze mesos de molta feina intentant reconduir una situació que arrosseguem des de fa molts anys, amb moments viscuts molt difícils».

I ara què? Aquesta és la pregunta que cal fer-se. Villa comenta al respecte que «s'hauria de formar una junta gestora que convoqués una assemblea. Jo no posaré pals a les rodes, els números són clars. A veure si la gent que m'ha estat fent oposició agafa el club, perquè és urgent que algú es faci responsable del dia a dia».