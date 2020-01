Pochettino, favorit per ser nou tècnic del Barça després del «no» de Xavi

Mauricio Pochettino es podria convertir en les pròximes hores en entrenador del FC Barcelona. Aquesta és l'aposta que va deixar caure ahir l'emissora RAC1 entre la llista de candidats a substituir un Ernesto Valverde que ja no té la confiança de la junta directiva blaugrana. Aquest cop de guió arribaria després que ahir mateix Xavi Hernández decidís declinar l'oferta que li van fer divendres el conseller delegat del club, Òscar Grau, i l'esportiu, Éric Abidal, a Doha.

Segons la mateixa font, Pochettino seria una aposta personal del president Bartomeu i tindria el suport dels pesos pesants de la plantilla. A més, ell es veuria amb força per sacsejar l'equip i dur-lo als màxims objectius aquesta temporada. En contra seva, el seu passat espanyolista, el fet que flirtegés amb el Reial Madrid després de la marxa de Zidane i unes declaracions en què deia que «abans d'entrenar al Barça tornaria a la meva granja, a l'Argentina».



Dia de reunions i decisions

Avui, a les onze del matí, hi ha previst que el Barça es reincorpori als entrenaments després de la der-rota de dijous a la Supercopa. Els jugadors han tingut tres dies de festa. Si abans no hi ha fumata blanca sobre el nou entrenador, la sessió l'ha de dirigir Valverde, tot i que sembla que el seu futur està decidit. El partit de la Supercopa ha estat la gota que ha fet vessar el got després d'un inici de temporada erràtic. La comissió esportiva, formada per Grau, Abidal, Bartomeu; el secretari tècnic, Ramon Planes, i el directiu Javier Bordas, ja no veuen futur en el projecte actual. A més, l'entrenador va quedar en una posició gairebé insostenible després que se sabés que Grau i Abidal s'havien entrevistat amb Xavi Hernández a Doha i li haurien ofert el càrrec per ara mateix. Ahir, el terrassenc va donar una resposta segons la qual podria assumir el càrrec a final de temporada, però no ara.

A part de Pochettino, durant la tarda van sonar tot de noms. Es va parlar de Javi García Pimienta, l'actual entrenador del Barça B, com a pont fins a l'arribada de Xavi, però la situació actual de l'equip, líder a la lliga i classificat a la Champions, desaconsella llençar per la borda la temporada.

El periodista de Televisió de Catalunya Lluís Canut va informar també ahir que l'actual seleccionador dels Països Baixos, Ronald Koeman, també ha renunciat a ser entrenador del Barça pel compromís amb la seva selecció de cara a l'Eurocopa. Entre els candidats també hi hauria els argentins Gabi Milito i Marcelo Gallardo i l'exentrenador del Betis Quique Setién.



Moviments electoralistes

D'altra banda, els moviments de l'actual junta directiva per fitxar Xavi Hernández han estat vistos des diversos sectors com un intent de desactivar l'oposició de cara a les eleccions al club, previstes per a l'any vinent. Xavi era una de les apostes del precandidat Víctor Font. De fet, té com a tuit fixat al seu perfil d'aquesta xarxa social unes declaracions de l'egarenc. Ahir, Font va fer una piulada en què deia que Xavi «és un actiu del Barça i amb total seguretat entrenarà el primer equip. Hem observat l'oferta que ha rebut com la confirmació d'un destí que està escrit i per al qual hem estat treballant des de fa anys». Per això, segons el seu punt de vista, «els fets dels darrers dies són també la prova definitiva de la falta de projecte i de planificació d'aquesta directiva. Una fugida endavant sense cap respecte per la carrera dels professionals implicats».