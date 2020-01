Alonso i Coma bolquen a la desena etapa i Sainz té molt a prop el Dakar

Fernando Alonso tenia moltes ganes de fer història en aquesta edició del Dakar i guanyar una etapa. Amb zero opcions d'obtenir la victòria final a la general, l'únic que podia millorar del que ja havia fet fins ara era ser primer en una etapa, i aquesta desena era la ideal si anava molt ràpid.

El problema va ser que la velocitat va jugar en contra d'Alonso i Coma i van bolcar, van donar dues voltes de campana en passar per una duna. A cap dels dos no els va passar res i l'asturià va reconèixer que «volia guanyar» i que, a més, volia aprofitar aquesta etapa perquè no era una zona perillosa.

«Tenia clar que era el dia per poder guanyar. Hi ha vegades que es pot fallar i no aconseguir l'objectiu, però almenys ho has d'intentar», assegura. Ahir va ser un d'aquests dies. Això no evitarà, probablement, que sigui el millor debutant en cotxes d'aquest any.

Carlos Sainz va tornar a gua-nyar una etapa i té a tocar el Dakar, després de distanciar-se ahir 18 minuts d'Al-Attiyah i Peterhansel. No obstant això, el pilot madrileny encara no es veu guanyador. «Ha estat una bona etapa però hem d'anar amb prudència perquè queda molt Dakar i això canvia d'un dia per l'altre». Nani Roma va tenir una avaria i va ser l'últim pilot en arribar.

En buguis, Gerard Farrés i Armand Monleón van tenir una bona etapa i van aconseguir el tercer lloc en l'etapa marató. El manresà lluita per ser entre els 10 primers a la general i Casey Currie segueix al capdavant de la taula.

Joan Barreda va tenir ahir el seu gran moment en aquesta edició del Dakar amb una victòria en l'etapa marató que li fa ser tercer en la classificació general.



Laia Sanz es queixa del nou Dakar

Una de les protagonistes d'ahir va ser Laia Sanz, qui es va queixar del nou Dakar a l'Aràbia Saudita i va afirmar amb rotunditat que «tinc ganes que ja acabi el Dakar». La corberenca va lamentar que en el raid d'aquest any no es depengui en cap moment «ni de la tècnica ni de la navegació», i afegeix que només es necessita aguantar el «gas a fons». Ara, Laia Sanz és 17a en la categoria de motos i admet que aquesta última setmana no és tan bona com la primera.