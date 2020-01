Bartomeu: «Xavi entrenarà algun dia el Barça però ara ho farà Setién»

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, es va referir al futur de Xavi Hernández com a possible entrenador del Barça en una entrevista que va concedir al diari Sport, organitzador de la Festa de l'Esport Català. En ella, el jerarca blaugrana va deixar les portes obertes per al ter-rassenc de cara al futur, però va recordar que l'actual tècnic és Quique Setién i que no hi ha cap clàusula d'alliberament al final d'aquesta temporada.

Així, Bartomeu va explicar que «la porta està oberta a molts entrenadors, però ara en tenim un que és Quique Setién. Ha firmat per dues temporades i mitja, i ja he explicat que hi ha eleccions el 2021 i, en aquest moment, sí que hi haurà una clàusula segons la qual, si el nou president vol canviar d'entrenador, podrà modificar el contracte. Però ha firmat per dues temporades i mitja».

Sobre la possibilitat que Xavi sigui tècnic en el futur, «algun dia ho serà, no en tinc cap dubte. És molt capaç, una persona que entén perfectament el nostre futbol i amb unes ganes enormes de ser-ho. Però ara ho és Setién, de qui crec i espero que li anirà molt bé perquè ha vingut amb il·lusió». El màxim dirigent va desitjar que «li vagi molt bé perquè seguirà la filosofia i els sistemes de joc. Hi haurà variacions, evidentment, introduirà els seus matisos, però crec que amb els jugadors que hi ha i el talent que tenim, a més de Setién, anirà bé».



Previst de feia temps

Una de les polèmiques arran de la presentació de l'entrenador, dimarts, va ser que ell digués que havia estat una sorpresa la trucada del Barça i que, en canvi, el president assegurés que era una opció que es plantejaven des de feia dies. Bartomeu va voler aclarir que «amb Quique es va parlar dies enrere i se li va dir que existia aquesta possibilitat. Ell ha dit que sabia que era en una llista de possibles entrenadors però no pensava que seria l'escollit. Hi ha hagut un ball amb les dates, perquè fins que la junta no va acabar no se li va transmetre que era qui volia la direcció esportiva». El president explica que Abidal i Planes van proposar Setién, i els directius van aprovar que sigués el nou tècnic.

Pel que fa a l'estil de joc, Bartomeu creu que «ens ho passarem bé. Crec que fa molts anys que els socis del Barça ens ho passem bé, però ha de seguir sent així. Per aconseguir-ho és necessària l'exigència, el treball, el compromís... i el Quique ho reuneix tot».

El president blaugrana explica que havien vist Setién amb altres clubs i que l'havien patit al Camp Nou per la forma que tenien els seus equips de jugar. «A mi m'agrada Quique Setién i no crec que sigui cap secret. És un entrenador que té molt clara la filosofia de joc i el concepte del futbol», assegura Bartomeu. A més, va reconèixer que ja li agradava de jugador. «Era un d'aquells cromos que volies tenir», afegeix. Bartomeu també va aprofitar l'entrevista per lloar Ernesto Valverde. «Ha fet un treball magnífic durant aquests dos anys i mig i li estem agraïts».